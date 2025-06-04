Хегсет не примет участия в Рамштайне. На этот раз точно

Глава Пентагона прибудет в Брюссель уже после встречи заседания Контактной группы по обороне Украины

Пит Хегсет (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании международной группы по координации военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн", которое запланировано на среду, 4 июня в Брюсселе. Глава Пентагона не примет участие во встрече впервые с момента создания группы, сообщает Associated Press.

Хегсет прибудет в Брюссель только в среду вечером, уже после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.

По данным собеседника агентства, пожелавшего остаться анонимным, Хегсет также не будет участвовать в заседании по видеосвязи.

Как отмечает АР, впервые с момента создания Соединенными Штатами формата "Рамштайн" три года назад руководитель Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны других стран. Таким образом США сделали еще один шаг, чтобы дистанцироваться от российско-украинской войны.

Перед прошедшей встречей Контактной группы 11 апреля также сообщалось об отказе Хегсета участвовать в заседании. Впрочем, в последний раз он решил присоединиться по видеосвязи.

Несмотря на отсутствие главы Пентагона, США на заседании контактной группы будут представлены. В "Рамштайне" примет участие глава Европейского командования Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.