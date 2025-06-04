Хегсет не примет участия в Рамштайне. На этот раз точно
Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании международной группы по координации военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн", которое запланировано на среду, 4 июня в Брюсселе. Глава Пентагона не примет участие во встрече впервые с момента создания группы, сообщает Associated Press.
Хегсет прибудет в Брюссель только в среду вечером, уже после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.
По данным собеседника агентства, пожелавшего остаться анонимным, Хегсет также не будет участвовать в заседании по видеосвязи.
Как отмечает АР, впервые с момента создания Соединенными Штатами формата "Рамштайн" три года назад руководитель Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны других стран. Таким образом США сделали еще один шаг, чтобы дистанцироваться от российско-украинской войны.
Перед прошедшей встречей Контактной группы 11 апреля также сообщалось об отказе Хегсета участвовать в заседании. Впрочем, в последний раз он решил присоединиться по видеосвязи.
Несмотря на отсутствие главы Пентагона, США на заседании контактной группы будут представлены. В "Рамштайне" примет участие глава Европейского командования Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
- 12 февраля 2025 года в Брюсселе прошло заседание формата "Рамштайн" под председательством министра обороны Британии Хили. До того как Трамп пришел к власти, в группе председательствовали США.
- 4 апреля генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что США не намерены выходить из контактной группы по Украине, помощь будет продолжать поступать.
- 6 мая стало известно, что приказ о временной приостановке поставок военной помощи Украине якобы выходил из офиса главы Пентагона Хегсета.