Гегсет не візьме участі у "Рамштайні". Цього разу точно

Глава Пентагону прибуде до Брюсселя вже після зустрічі засідання Контактної групи з питань оборони України

Піт Гегсет (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет не буде присутній на засіданні міжнародної групи для координації військової допомоги Україні, відомої як формат "Рамштайн", яке заплановане на середу, 4 червня у Брюсселі. Глава Пентагону не візьме участь у зустрічі вперше з моменту створення групи, повідомляє Associated Press.

Гегсет прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері, вже після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України.

За даними співрозмовника агенції, який побажав залишитися анонімним, Гегсет також не братиме участі у засіданні відеозв’язком.

Як зазначає АР, вперше з моменту створення Сполученими Штатами формату "Рамштайн" три роки тому керівник Пентагону не буде присутній на зустрічі понад 50 міністрів оборони інших країн. Таким чином США зробили ще один крок, щоб дистанціюватися від російсько-української війни.

Перед минулою зустріччю Контактної групи 11 квітня також повідомлялося про відмову Гегсета взяти участь у засіданні. Втім того разу в останню мить він вирішив доєднатися відеозв’язком.

Попри відсутність глави Пентагону, США на засіданні контактної групи будуть представлені. У "Рамштайні" візьме участь голова Європейського командування Збройних сил США і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.