Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по правам человека на временно оккупированных территориях

Документ усиливает международный контроль за преступлениями России на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму и городе Севастополь

Зал Генеральной Ассамблеи ООН (Фото: ООН)

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и его глава Андрей Сибига.

За проголосовало 79 стран, воздержалось – 72 страны, против – 16. Государства, которые проголосовали против: Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Экваториальная Гвинея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер, Россия, Судан и Зимбабве.

Голосование за резолюцию (Фото: Андрей Сибига / Х)

Резолюция касается ситуации с правами человека на всех временно оккупированных Россией территориях Украины. Она предусматривает усиленный международный контроль за системными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права, которые осуществляют российские оккупационные власти против мирного населения.

Документ осуждает войну России против Украины, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины и подчеркивает, что никакие попытки изменить статус украинских территорий не признаются. Генеральная Ассамблея ООН требует от России немедленно прекратить агрессию и вывести все свои войска с территории Украины.

В резолюции отдельно усилены положения по осуждению пыток, бесчеловечного обращения и других грубых нарушений прав человека, которым подвергаются украинские военнопленные и незаконно удерживаемые гражданские лица.

Она основывается на выводах Независимой международной комиссии по расследованию преступлений России, которые подтверждают факты насильственных исчезновений и пыток как на оккупированных территориях Украины, так и на территории самой России. Также осуждается отказ российских властей предоставлять информацию о судьбе и месте пребывания похищенных и пленных украинцев, с требованием немедленно раскрыть эти данные.

Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, беспрепятственный доступ к местам содержания украинских военнопленных и гражданских, обеспечить им медицинскую помощь и провести полный обмен пленных.

Также Россию призывают освободить всех незаконно удерживаемых лиц, в том числе крымских татар, гражданских, политических заключенных и журналистов.

Сибига добавил, что Украина инициирует эту резолюцию ежегодно с 2016 года. Министр поблагодарил 79 государств-членов ООН за "их принципиальную поддержку".