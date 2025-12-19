Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо прав людини на тимчасово окупованих територіях

Документ посилює міжнародний контроль за злочинами Росії на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму та місті Севастополь

Зала Генеральної Асамблеї ООН (Фото: ООН)

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ та його очільник Андрій Сибіга.

За проголосувало 79 країни, утрималось – 72 країни, проти – 16. Держави, які проголосували проти: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Екваторіальна Гвінея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія, Судан та Зімбабве.

Голосування за резолюцію (Фото: Андрій Сибіга / Х)

Резолюція стосується ситуації з правами людини на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України. Вона передбачає посилений міжнародний контроль за системними порушеннями прав людини та міжнародного гуманітарного права, які здійснює російська окупаційна влада проти мирного населення.

Документ засуджує війну Росії проти України, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України та наголошує, що жодні спроби змінити статус українських територій не визнаються. Генеральна Асамблея ООН вимагає від Росії негайно припинити агресію та вивести всі свої війська з території України.

У резолюції окремо посилено положення щодо засудження катувань, нелюдського поводження та інших грубих порушень прав людини, яких зазнають українські військовополонені та незаконно утримувані цивільні особи.

Вона ґрунтується на висновках Незалежної міжнародної комісії з розслідування злочинів Росії, які підтверджують факти насильницьких зникнень і катувань як на окупованих територіях України, так і на території самої Росії. Також засуджується відмова російської влади надавати інформацію про долю та місце перебування викрадених і полонених українців, з вимогою негайно розкрити ці дані.

Генеральна Асамблея ООН закликала Росію надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, безперешкодний доступ до місць утримання українських військовополонених і цивільних, забезпечити їм медичну допомогу та провести повний обмін полонених.

Також Росію закликають звільнити всіх незаконно утримуваних осіб, зокрема кримських татар, цивільних, політичних в’язнів і журналістів.

Сибіга додав, що Україна ініціює цю резолюцію щорічно з 2016 року. Міністр подякував 79 державам-членам ООН за "їхню принципову підтримку".