UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генерал Павлюк приехал в Польшу к бригадам ВСУ: Учатся быстро, новейшая техника поможет

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 13:19
Генерал Павлюк приехал в Польшу к бригадам ВСУ: Учатся быстро, новейшая техника поможет - Фото
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк посетил бригады Вооруженных Сил Украины, которые обучаются в Польше. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.

Военачальник посетил военные полигоны и учебные центры, в которых обучаются украинские воины — он проинспектировал коллективную и индивидуальную подготовку танковых и механизированных подразделений ВСУ. 

По его словам, он был поражен настойчивостью бойцов, которые осваивают западные образцы техники. 

"Они учатся быстро, чтобы затем эффективно применять новейшее оружие в поле боя, в битвах за Украину. Благодарен инструкторам, которые очень ответственно и придирчиво относятся к тренировкам", — сказал Павлюк.

Генерал также встретился с представителями союзников, проинформировал их о ситуации на фронте, текущих вызовах, проблемах в подготовке ВСУ и обеспечении.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война польша минобороны военная помощь александр павлюк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 