Генерал Павлюк приехал в Польшу к бригадам ВСУ: Учатся быстро, новейшая техника поможет
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк посетил бригады Вооруженных Сил Украины, которые обучаются в Польше. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.
Военачальник посетил военные полигоны и учебные центры, в которых обучаются украинские воины — он проинспектировал коллективную и индивидуальную подготовку танковых и механизированных подразделений ВСУ.
По его словам, он был поражен настойчивостью бойцов, которые осваивают западные образцы техники.
"Они учатся быстро, чтобы затем эффективно применять новейшее оружие в поле боя, в битвах за Украину. Благодарен инструкторам, которые очень ответственно и придирчиво относятся к тренировкам", — сказал Павлюк.
Генерал также встретился с представителями союзников, проинформировал их о ситуации на фронте, текущих вызовах, проблемах в подготовке ВСУ и обеспечении.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ "имеют очень хорошие шансы" на успешное наступление весной.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявлял главком Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
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