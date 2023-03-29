Генерал Павлюк приехал в Польшу к бригадам ВСУ: Учатся быстро, новейшая техника поможет

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк посетил бригады Вооруженных Сил Украины, которые обучаются в Польше. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военачальник посетил военные полигоны и учебные центры, в которых обучаются украинские воины — он проинспектировал коллективную и индивидуальную подготовку танковых и механизированных подразделений ВСУ.

По его словам, он был поражен настойчивостью бойцов, которые осваивают западные образцы техники.

"Они учатся быстро, чтобы затем эффективно применять новейшее оружие в поле боя, в битвах за Украину. Благодарен инструкторам, которые очень ответственно и придирчиво относятся к тренировкам", — сказал Павлюк.

Генерал также встретился с представителями союзников, проинформировал их о ситуации на фронте, текущих вызовах, проблемах в подготовке ВСУ и обеспечении.

Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.