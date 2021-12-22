Генерал США Милли позвонил российскому генералу Герасимову: говорили о военных рисках

22 декабря глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли позвонил начальнику Генерального штаба РФ генералу Валерию Герасимову для обсуждения с ним тем, касающихся "региональной безопасности" и "снижение рисков возникновения конфликта". Сообщение о разговоре опубликовано пресс-службой Объединенного комитета начальников штабов США.

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В сообщении сказано, что генералы обсудили представляющие взаимный интерес вопросы региональной безопасности.

Разговор глав военных ведомств был продолжением их общения, целью которого названо "снижение рисков и уровня конфликтности ситуации".

"Согласно предшествующей практике, командующие договорились не предавать огласке конкретные детали разговора", – сказано в документе.

Аналогичная информация о предыдущем телефонном разговоре Милли и Герасимова появилась 23 ноября.

3 декабря 2021 года генерал Милли сказал, что в Пентагоне видят "достаточно" признаков, что Россия что-то затеяла у границ Украины, чтобы это вызвало "серьезную озабоченность".

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Сергей Бережной

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