Генерал США Милли позвонил российскому генералу Герасимову: говорили о военных рисках
22 декабря глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли позвонил начальнику Генерального штаба РФ генералу Валерию Герасимову для обсуждения с ним тем, касающихся "региональной безопасности" и "снижение рисков возникновения конфликта". Сообщение о разговоре опубликовано пресс-службой Объединенного комитета начальников штабов США.
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В сообщении сказано, что генералы обсудили представляющие взаимный интерес вопросы региональной безопасности.
Разговор глав военных ведомств был продолжением их общения, целью которого названо "снижение рисков и уровня конфликтности ситуации".
"Согласно предшествующей практике, командующие договорились не предавать огласке конкретные детали разговора", – сказано в документе.
Аналогичная информация о предыдущем телефонном разговоре Милли и Герасимова появилась 23 ноября.
- 3 декабря 2021 года генерал Милли сказал, что в Пентагоне видят "достаточно" признаков, что Россия что-то затеяла у границ Украины, чтобы это вызвало "серьезную озабоченность".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- Кремль заявил, что будет обсуждать "гарантии безопасности" исключительно с США, так как считает, что участие других сторон "лишит смысла" переговоры.
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