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Генерал Сырский назвал критический момент в обороне Киева: Это был 4-5 день войны

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 18:47
Генерал Сырский назвал критический момент в обороне Киева: Это был 4-5 день войны - Фото
Александр Сырский (фото - ВСУ)

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский рассказал о том, каким было начало полномасштабного вторжения России в Украину, и какой момент обороны Киева с 24 февраля до начала апреля 2022 года был критическим. Интервью опубликовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Сырского спросили, какой эпизод в начале битвы за столицу он считает "самым горячим".

"Это был буквально четвертый или пятый день полномасштабной агрессии. Момент, когда противник захватил плацдарм в районе Мощуна. Там очень опасный участок. Наименьшее расстояние непосредственно до Киева, что обеспечивало проход до площади Шевченко и вход в город. Ситуация действительно становилась критической", – сказал Сырский.

Командующий Сухопутных войск отметил, что тогда военными были приняты все необходимые меры, работа на командно-наблюдательном пункте батальона продолжалась почти сутки.

"Были выдвинуты все резервы, которые мы имели в то время. Ценой невероятных усилий ситуация была преломлена. Обстановка изменилась в нашу пользу, и враг не смог прорваться", – сказал генерал-лейтенант ВСУ.

Сырский считает, что успех в киевской операции можно считать моментом коренного перелома в российско-украинской войне – именно эта операция показала, что украинцы будут сопротивляться и будут делать это "со всем упорством и мастерством".

Комментируя оценки и прогнозы зарубежных партнеров, Сырский сказал, что американские специалисты "достаточно высокого уровня" считали, что Украина не сможет удерживать Киев более трех-четырех суток.

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"Они тогда писали: "Мы молимся о вас, мы гордимся вами, мы поражены вашей стойкостью и мы верим в вас". В трудные времена, когда они это писали, и потом, когда ситуация кардинально изменилась в нашу пользу, они многое поняли об Украине и украинском народе", – сказал командующий Сухопутных войск.

  • Сейчас Сырский руководит операцией украинских сил в районе Бахмута – в самой горячей точке на фронте.

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Оксана Житнюк
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война александр сырский Мощун
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