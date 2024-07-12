Генпрокурор Костин требует от Гааги наказать Россию за атаку на Охматдет

Любой, кого сочтут ответственным за нападения на гражданские объекты, может быть привлечен к уголовной ответственности, предупредил МУС

Охматдет (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Генеральный прокурор Андрей Костин призвал Международный уголовный суд в Гааге привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве 8 июля. Об этом он сообщил в комментарии Reuters.

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"Ради международного правосудия такие дела, как умышленное нападение на самую большую детскую больницу в Киеве, следует передавать в МУС", – сказал Костин.

По его словам, если МУС приступит к расследованию обстрела Охматдета, это может помочь установить закономерность атак, свидетельствующих о том, что Россия совершает преступления против человечности в Украине.

Хотя суд публично не комментирует, какие именно обвинения расследует, он предупредил, что любой, кого сочтут ответственным за нападения на гражданские объекты, может быть привлечен к уголовной ответственности, передает Reuters.

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101.

В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

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