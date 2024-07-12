Генпрокурор Костін вимагає від Гааги покарати Росію за атаку на Охматдит

Будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напади на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, попередив МКС

Охматдит (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Генеральний прокурор Андрій Костін закликав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі притягнути Росію до відповідальності за ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві 8 липня. Про це він повідомив у коментарі Reuters.

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"Заради міжнародного правосуддя такі справи, як навмисний напад на найбільшу дитячу лікарню в Києві, варто передавати до МКС", – сказав Костін.

За його словами, якщо МКС візьметься за розслідування обстрілу Охматдиту, це може допомогти встановити закономірність атак, які свідчать про те, що Росія скоює злочини проти людяності в Україні.

Хоча суд публічно не коментує, які саме обвинувачення розслідує, він попередив, що будь-хто, кого вважатимуть відповідальним за напади на цивільні об'єкти, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, передає Reuters.

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.

Того ж дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.

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