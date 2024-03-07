Генпрокурор: Некоторые страны ЕС не выдают оккупантов Украине из-за "безопасности"

Украина направила странам ЕС около 700 запросов об экстрадиции россиян, подозреваемых в том числе в военных преступлениях, заявил генпрокурор Костин

Андрей Костин (Фото: Офис генпрокурора)

Некоторые страны Европейского союза отказываются выдавать Украине россиян, подозреваемых в военных преступлениях. Свои отказы европейские государства обосновывают опасениями относительно их безопасности и условий содержания в тюрьме. Об этом генеральный прокурор Андрей Костин рассказал в интервью The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, некоторые государства ЕС отказываются выдавать Украине подозреваемых в военных преступлениях, в частности вагнеровцев, обосновывая обеспокоенностью условиями их содержания и безопасности.

Костин не назвал, какие именно государства обеспокоены, но известно, что Франция, Австрия и Финляндия недавно отказались выдать подозреваемых Украине. В частности, речь идет о неонацисте и российском наемнике Яне Петровском, которого Финляндия отказалась в декабре прошлого года передавать Украине.

"Мы понимаем, что решение об экстрадиции принимает суд. Но видим, что некоторые государства сопротивляются из-за собственного понимания условий содержания, которые мы постепенно улучшаем", – заявил Костин.

Также он сообщил, что подозреваемых будут содержать в сотнях километров от линии фронта, в местах лишения свободы, которые находятся в западных и центральных областях Украины. Генпрокурор отметил, что условия содержания будут соответствовать стандартам ЕС и Европейской конвенции по правам человека.

"Украина пригласит те государства, которые сомневаются в вопросе экстрадиции, посетить страну и лично убедиться в условиях содержания подозреваемого", – сказал генпрокурор.

В целом, по словам Костина, с начала полномасштабной войны украинские суды выдали около 700 постановлений об экстрадиции граждан РФ, подозреваемых, в том числе в военных преступлениях.

25 августа 2023 года финский канал MTV3 со ссылкой на документы следствия сообщил о задержании Петровского, подозреваемого в террористических преступлениях с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

В тот же день украинские прокуроры заявили о намерении экстрадировать Петровского в Украину и приступили к подготовке необходимых для этого документов.

Адвокат боевика сообщал, что тот получил вид на жительство в Финляндии, по имени Воислава Тордена на основании обучения своей жены, получившей место в одном из финских университетов прикладных наук.

8 декабря 2023 года сообщалось, что Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции в Украину военного преступника Яна Петровского.

Читайте также: Экс-вагнеровец Медведев не получал подозрения, Украина не просила о его экстрадиции – документ