Генпрокурор: Деякі країни ЄС не видають окупантів Україні через "безпеку"

Україна надіслала державам ЄС близько 700 запитів про екстрадицію росіян, підозрюваних, зокрема, у воєнних злочинах, заявив генпрокурор Костін

Андрій Костін (Фото: Офіс генпрокурора)

Деякі країни Європейського союзу відмовляються видавати Україні росіян, підозрюваних у воєнних злочинах. Свої відмови європейські держави обґрунтовують побоюваннями щодо їхньої безпеки та умов утримання у в’язниці. Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів у інтерв’ю виданню The Guardian.

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За його словами, деякі держави ЄС відмовляються видавати Україні підозрюваних у воєнних злочинах, зокрема вагнерівців, обґрунтовуючи занепокоєнням щодо умов їхнього утримання та безпеки.

Костін не назвав, які саме держави мають занепокоєння, але відомо, що Франція, Австрія та Фінляндія нещодавно відмовилися видати підозрюваних Україні. Зокрема, йдеться про неонациста і російського найманця Яна Петровського, якого Фінляндія відмовилася в грудні минулого року передавати Україні.

"Ми розуміємо, що рішення про екстрадицію ухвалює суд. Але бачимо, що деякі держави чинять опір через їх власне розуміння умов тримання, які ми поступово покращуємо", – заявив Костін.

Також він повідомив, що підозрюваних утримуватимуть за сотні кілометрів від лінії фронту, у місцях позбавлення волі, які розташовані в західних та центральних областях України. Генпрокурор зазначив, що умови утримання відповідатимуть стандартам ЄС та Європейської конвенції з прав людини.

"Україна запросить ті держави, які вагаються в питанні екстрадиції, відвідати країну й особисто переконатися в умовах тримання підозрюваного", – сказав генпрокурор.

Загалом, за словами Костіна, з початку повномасштабної війни українські суди видали близько 700 постанов про екстрадицію громадян РФ, яких підозрюють, зокрема, у воєнних злочинах.

25 серпня 2023 року фінський канал MTV3 з посиланням на документи слідства повідомив про затримання Петровського, підозрюваного в терористичних злочинах з червня 2014 року до серпня 2015 року в Луганській та Донецькій областях.

Того самого дня українські прокурори заявили про намір екстрадувати Петровського до України та розпочали підготовку необхідних для цього документів.

Адвокат бойовика повідомляв, що той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслава Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

8 грудня 2023 року повідомлялося, що Верховний суд Фінляндії відмовив у екстрадиції до України воєнного злочинця Яна Петровського.

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