Генштаб Франции: Поддержка запада для Украины может выйти за пределы поставок оружия

Тьерри Буркхард и Микаэль Бюден (Фото: EPA)

Западная поддержка Украины может выйти за пределы поставок вооружения и это должно стать сигналом для российского диктатора Владимира Путина. С таким заявлением выступил начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхард на совместном брифинге со своим шведским коллегой Микаэлем Бюденом, цитирует издание BFMTV.

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Комментируя недавние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности введения войск в Украину, генерал заявил, что намерение французского лидера состоит в том, чтобы дать понять Путину, что запад знает о происходящем в Украине.

"Путин построил свой маневр по идее, что запад никогда не пойдет в Украину, а ограничится поставкой вооружения. Мы должны показать ему, что он не сможет использовать эту логику, чтобы пойти до конца, потому что эта идея не является правильной", – отметил Буркхард.

Генерал подчеркнул, что война в Украине касается Европы напрямую, потому что запад причастен к ее последствиям.

"Поэтому европейцы должны быть способны рисковать, чтобы обеспечить безопасность Европы в следующем десятилетии", — сказал он.

По словам генерала, Киеву не нужна поддержка в кадровом плане, но НАТО, к которому только что присоединилась Швеция, должно быть готово ко всем непредвиденным ситуациям.

"Украинская армия воюет очень мужественно, уже с незаурядной эффективностью. Война закончится, когда Россия прекратит атаку", – сказал он.

Генерал Бюден отметил, что в Европе бушует война и запад не должен допустить, чтобы это стало нормальным явлением.

"Швеция готова взять на себя ответственность за сдерживание и оборону", – заявил генерал.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит направить солдат в Украину.

Позже он объяснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

20 марта Кулеба, комментируя возможность отправки западных военных в Украину, заявил, что Макрон не имел в виду их участие в боевых действиях. По его словам, речь шла об обучении украинских военнослужащих.

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