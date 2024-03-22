Глава Генштабу Франції: Підтримка заходу для України може вийти за межі постачання зброї
Західна підтримка України може вийти за межі постачання озброєння, і це має стати сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. З такою заявою виступив начальник Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард на спільному брифінгу зі своїм шведським колегою Мікаелем Бюденом, цитує видання BFMTV.
Коментуючи нещодавні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості введення військ в Україну, генерал заявив, що намір французького лідера полягає в тому, щоб дати зрозуміти Путіну, що Захід знає про те, що відбувається в Україні.
"Путін побудував свій маневр на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну, а обмежиться постачанням озброєння. Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця, тому що ця ідея не є правильною", – зазначив Буркхард.
Генерал наголосив, що війна в Україні стосується Європи безпосередньо, тому що Захід причетний до її наслідків.
"Тому європейці повинні бути здатні йти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в наступному десятилітті", – сказав він.
За словами генерала, Києву не потрібна підтримка в кадровому плані, але НАТО, до якого щойно приєдналася Швеція, має бути готовим до всіх непередбачених ситуацій.
"Українська армія воює дуже мужньо, вже з неабиякою ефективністю. Війна закінчиться, коли Росія припинить атаку", – сказав він.
Генерал Бюден зазначив, що в Європі вирує війна, і Захід не має допустити, щоб це стало нормальним явищем.
"Швеція готова взяти на себе відповідальність за стримування та оборону", – заявив генерал.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
- 20 березня Кулеба, коментуючи можливість відправлення західних військових в Україну, заявив, що Макрон не мав на увазі їхню участь у бойових діях. За його словами, мова йшла про навчання українських військовослужбовців.
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