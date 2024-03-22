Глава Генштабу Франції: Підтримка заходу для України може вийти за межі постачання зброї

Тьєррі Буркхард та Мікаель Бюден (Фото: EPA)

Західна підтримка України може вийти за межі постачання озброєння, і це має стати сигналом для російського диктатора Володимира Путіна. З такою заявою виступив начальник Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхард на спільному брифінгу зі своїм шведським колегою Мікаелем Бюденом, цитує видання BFMTV.

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Коментуючи нещодавні заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо можливості введення військ в Україну, генерал заявив, що намір французького лідера полягає в тому, щоб дати зрозуміти Путіну, що Захід знає про те, що відбувається в Україні.

"Путін побудував свій маневр на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну, а обмежиться постачанням озброєння. Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця, тому що ця ідея не є правильною", – зазначив Буркхард.

Генерал наголосив, що війна в Україні стосується Європи безпосередньо, тому що Захід причетний до її наслідків.

"Тому європейці повинні бути здатні йти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в наступному десятилітті", – сказав він.

За словами генерала, Києву не потрібна підтримка в кадровому плані, але НАТО, до якого щойно приєдналася Швеція, має бути готовим до всіх непередбачених ситуацій.

"Українська армія воює дуже мужньо, вже з неабиякою ефективністю. Війна закінчиться, коли Росія припинить атаку", – сказав він.

Генерал Бюден зазначив, що в Європі вирує війна, і Захід не має допустити, щоб це стало нормальним явищем.

"Швеція готова взяти на себе відповідальність за стримування та оборону", – заявив генерал.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

20 березня Кулеба, коментуючи можливість відправлення західних військових в Україну, заявив, що Макрон не мав на увазі їхню участь у бойових діях. За його словами, мова йшла про навчання українських військовослужбовців.

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