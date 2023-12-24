Генштаб назвал самые горячие точки на фронте: Авдеевка, Синьковка, Крынки

За сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений. Россияне наступают на разных участках фронта от Купянска до Работино

Фото: 47 ОМБр

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за субботу сообщил о 81 боевом столкновении на фронте – практически таком же количестве, как и в предыдущие сутки. Враг наступает на разных участках фронта от Купянска до Работино, а больше всего российских атак было в районе Авдеевки, Синьковки и Крынок, говорится в сообщении.

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За сутки россияне потеряли 800 военных, а с начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе превысили 353 000 оккупантов.



С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:



→ танков – 5858 (+4);

→ боевых бронированных машин – 10 888 (+17);

→ артиллерийских систем – 8314 (+28);

→ РСЗО – 932 (0);

→ средств ПВО – 611 (0);

→ самолетов – 327(0);

→ вертолетов – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6404 (+20);

→ крылатых ракет – 1614 (+1);

→ кораблей/катеров – 22 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 11022 (+27);

→ спецтехники – 1229 (+6).

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица":

→ Купянское направление – отбиты 17 атак возле Синьковки Харьковской области;

→ Лиманское направление – россияне не штурмовали;

→ Бахмутское направление – отбиты 11 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия":

→ Авдеевское направление – украинские войска продолжают сдерживать и наносить значительные потери россиянам, которые не оставляют попыток окружить Авдеевку. Силы обороны отразили 25 атак восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского;

→ Марьинское направление – отбиты четыре атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

→ Шахтерское направление – враг наступательных (штурмовых) действий не вел;

→ Запорожское направление – отбиты все атаки противника западнее в районах Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса":

→ Херсонское направление – Силы обороны "продолжают меры по расширению плацдарма" на левом берегу Днепра и отбивают атаки россиян. За прошедшие сутки противник совершил там 17 штурмовых действий, отступил.

22 декабря командующий Воздушными силами заявил об уничтожении трех российских Су-34. По его словам, на одном из южных направлений украинская ПВО сбила за один раз три бомбардировщика.

Это существенно повлияло на тактику россиян на Херсонском направлении – там началось определенное затишье в использовании авиации.

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что вражеские самолеты могли быть сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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