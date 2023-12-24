Генштаб назвав найгарячіші точки на фронті: Авдіївка, Синьківка, Кринки

За добу на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень. Росіяни наступають на різних ділянках фронту від Куп'янська до Роботиного

Фото: 47 ОМБр

Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні за суботу повідомив про 81 бойове зіткнення на фронті – практично таку саму кількість, як і попередньої доби. Ворог наступає на різних ділянках фронту від Куп'янська до Роботиного, а найбільше російських атак відбулося в районі Авдіївки, Синьківки та Кринок, йдеться у повідомленні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Протягом доби росіяни втратили 800 військових, а з початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі перевищили 353 000 окупантів.



З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:



→ танків – 5858 (+4);

→ бойових броньованих машин – 10 888 (+17);

→ артилерійських систем – 8314 (+28);

→ РСЗВ – 932 (0);

→ засобів ППО – 611 (0);

→ літаків – 327 (0);

→ гелікоптерів – 324 (0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20);

→ крилатих ракет – 1614 (+1);

→ кораблів/катерів – 22 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 11 022 (+27);

→ спецтехніки – 1229 (+6).

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця":

→ Куп’янський напрямок – відбито 17 атак біля Синьківки Харківської області;

→ Лиманський напрямок – росіяни не штурмували;

→ Бахмутський напрямок – відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки Донецької області.

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія":

→ Авдіївський напрямок – українські війська продовжують стримувати й завдавати значних втрат росіянам, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 25 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського;

→ Мар’їнський напрямок – відбито чотири атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

→ Шахтарський напрямок – ворог наступальних (штурмових) дій не вів;

→ Запорізький напрямок – відбито всі атаки противника західніше в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса":

→ Херсонський напрямок – Сили оборони "продовжують заходи із розширення плацдарму" на лівому березі Дніпра і відбивають атаки росіян. Протягом минулої доби противник здійснив там 17 штурмових дій, відступив.

22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у використанні авіації.

У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.

Читайте також: РФ намагається вибити Сили оборони з лівого берега, у неї там "надвеликий потенціал" – ЗСУ