Генштаб назвав найгарячіші точки на фронті: Авдіївка, Синьківка, Кринки
Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні за суботу повідомив про 81 бойове зіткнення на фронті – практично таку саму кількість, як і попередньої доби. Ворог наступає на різних ділянках фронту від Куп'янська до Роботиного, а найбільше російських атак відбулося в районі Авдіївки, Синьківки та Кринок, йдеться у повідомленні.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ танків – 5858 (+4);
→ бойових броньованих машин – 10 888 (+17);
→ артилерійських систем – 8314 (+28);
→ РСЗВ – 932 (0);
→ засобів ППО – 611 (0);
→ літаків – 327 (0);
→ гелікоптерів – 324 (0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20);
→ крилатих ракет – 1614 (+1);
→ кораблів/катерів – 22 (0);
→ підводних човнів – 1 (0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 11 022 (+27);
→ спецтехніки – 1229 (+6).
Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця":
→ Куп’янський напрямок – відбито 17 атак біля Синьківки Харківської області;
→ Лиманський напрямок – росіяни не штурмували;
→ Бахмутський напрямок – відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки Донецької області.
Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія":
→ Авдіївський напрямок – українські війська продовжують стримувати й завдавати значних втрат росіянам, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 25 атак східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського;
→ Мар’їнський напрямок – відбито чотири атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;
→ Шахтарський напрямок – ворог наступальних (штурмових) дій не вів;
→ Запорізький напрямок – відбито всі атаки противника західніше в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Ситуація в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса":
→ Херсонський напрямок – Сили оборони "продовжують заходи із розширення плацдарму" на лівому березі Дніпра і відбивають атаки росіян. Протягом минулої доби противник здійснив там 17 штурмових дій, відступив.
- 22 грудня командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
- Це суттєво вплинуло на тактику росіян на Херсонському напрямку – там почалося певне затишшя у використанні авіації.
- У Повітряних силах ЗСУ натякнули, що ворожі літаки могли бути збиті системою протиповітряної оборони Patriot.
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