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Генштаб обновил потери России: Минус 530 оккупантов, 35 артсистем и 26 дронов

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 08:59
Генштаб обновил потери России: Минус 530 оккупантов, 35 артсистем и 26 дронов - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов, уничтожили 35 артиллерийских систем и 26 беспилотников за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения, россияне наступают в районе Серебрянского леса под Кременной, на Запорожском и Херсонском направлении пытаются не допустить продвижения украинских Сил обороны.

Общие потери врага во время большой войны составили:

— личного состава — 228 870 (+530),

— танков — 4042 (+1),

— боевых бронированных машин — 7868 (+5),

—  артиллерийских систем — 4162 (+35),

— РСЗО — 632 (+2),

— средств ПВО — 389,

— самолетов — 315,

— вертолетов — 308,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),

— крылатых ракет — 1261,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9),

— специальной техники — 580 (+11).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Владино есть продвижение на 1,3 км.

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Запорожское направление. Дагестанцы отказались воевать, сломали свое оружие – Генштаб

Милана Головань
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