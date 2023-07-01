Генштаб обновил потери России: Минус 530 оккупантов, 35 артсистем и 26 дронов

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов, уничтожили 35 артиллерийских систем и 26 беспилотников за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери врага во время большой войны составили:



— личного состава — 228 870 (+530),



— танков — 4042 (+1),



— боевых бронированных машин — 7868 (+5),



— артиллерийских систем — 4162 (+35),



— РСЗО — 632 (+2),



— средств ПВО — 389,



— самолетов — 315,



— вертолетов — 308,



— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),



— крылатых ракет — 1261,



— кораблей/катеров — 18,



— автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9),



— специальной техники — 580 (+11). Утром военные заявляли , что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения, россияне наступают в районе Серебрянского леса под Кременной, на Запорожском и Херсонском направлении пытаются не допустить продвижения украинских Сил обороны.Общие потери врага во время большой войны составили:— личного состава — 228 870 (+530),— танков — 4042 (+1),— боевых бронированных машин — 7868 (+5),— артиллерийских систем — 4162 (+35),— РСЗО — 632 (+2),— средств ПВО — 389,— самолетов — 315,— вертолетов — 308,— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),— крылатых ракет — 1261,— кораблей/катеров — 18,— автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9),— специальной техники — 580 (+11).

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Владино есть продвижение на 1,3 км.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

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