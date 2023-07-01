Генштаб обновил потери России: Минус 530 оккупантов, 35 артсистем и 26 дронов
01.07.2023, 08:59
Фото: Генштаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины ликвидировали 530 российских оккупантов, уничтожили 35 артиллерийских систем и 26 беспилотников за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что за сутки на Донбассе произошло 22 боевых столкновения, россияне наступают в районе Серебрянского леса под Кременной, на Запорожском и Херсонском направлении пытаются не допустить продвижения украинских Сил обороны.
Общие потери врага во время большой войны составили:
— личного состава — 228 870 (+530),
— танков — 4042 (+1),
— боевых бронированных машин — 7868 (+5),
— артиллерийских систем — 4162 (+35),
— РСЗО — 632 (+2),
— средств ПВО — 389,
— самолетов — 315,
— вертолетов — 308,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),
— крылатых ракет — 1261,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9),
— специальной техники — 580 (+11).
Общие потери врага во время большой войны составили:
— личного состава — 228 870 (+530),
— танков — 4042 (+1),
— боевых бронированных машин — 7868 (+5),
— артиллерийских систем — 4162 (+35),
— РСЗО — 632 (+2),
— средств ПВО — 389,
— самолетов — 315,
— вертолетов — 308,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3545 (+26),
— крылатых ракет — 1261,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6794 (+9),
— специальной техники — 580 (+11).
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, на участке Ровнополь-Владино есть продвижение на 1,3 км.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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