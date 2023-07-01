Генштаб оновив втрати Росії: Мінус 530 окупантів, 35 артсистем та 26 дронів
01.07.2023, 08:59
Фото: Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України ліквідували 530 російських окупантів, знищили 35 артилерійських систем та 26 безпілотників за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 22 бойових зіткнення, росіяни наступають у районі Серебрянського лісу під Кремінною, на Запорізькому та Херсонському напрямку намагаються не допустити просування українських Сил оборони.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 228 870 (+530),
— танків — 4042 (+1),
— бойових броньованих машин — 7868 (+5),
— артилерійських систем — 4162 (+35),
— РСЗВ — 632 (+2),
— засобів ППО — 389,
— літаків — 315,
— вертольотів — 308,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),
— крилатих ракет — 1261,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9),
— спеціальної техніки — 580 (+11).
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 228 870 (+530),
— танків — 4042 (+1),
— бойових броньованих машин — 7868 (+5),
— артилерійських систем — 4162 (+35),
— РСЗВ — 632 (+2),
— засобів ППО — 389,
— літаків — 315,
— вертольотів — 308,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),
— крилатих ракет — 1261,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9),
— спеціальної техніки — 580 (+11).
Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.
- 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
- У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.
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