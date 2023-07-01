Генштаб оновив втрати Росії: Мінус 530 окупантів, 35 артсистем та 26 дронів

Збройні Сили України ліквідували 530 російських окупантів, знищили 35 артилерійських систем та 26 безпілотників за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:



— особового складу — 228 870 (+530),



— танків — 4042 (+1),



— бойових броньованих машин — 7868 (+5),



— артилерійських систем — 4162 (+35),



— РСЗВ — 632 (+2),



— засобів ППО — 389,



— літаків — 315,



— вертольотів — 308,



— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),



— крилатих ракет — 1261,



— кораблів/катерів — 18,



— автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9),



— спеціальної техніки — 580 (+11). Вранці військові заявляли , що за добу на Донбасі сталося 22 бойових зіткнення, росіяни наступають у районі Серебрянського лісу під Кремінною, на Запорізькому та Херсонському напрямку намагаються не допустити просування українських Сил оборони.Загальні втрати ворога під час великої війни склали:— особового складу — 228 870 (+530),— танків — 4042 (+1),— бойових броньованих машин — 7868 (+5),— артилерійських систем — 4162 (+35),— РСЗВ — 632 (+2),— засобів ППО — 389,— літаків — 315,— вертольотів — 308,— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),— крилатих ракет — 1261,— кораблів/катерів — 18,— автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9),— спеціальної техніки — 580 (+11).

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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