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Генштаб оновив втрати Росії: Мінус 530 окупантів, 35 артсистем та 26 дронів

Этот материал также доступен на русском
01.07.2023, 08:59
Генштаб оновив втрати Росії: Мінус 530 окупантів, 35 артсистем та 26 дронів - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України ліквідували 530 російських окупантів, знищили 35 артилерійських систем та 26 безпілотників за добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що за добу на Донбасі сталося 22 бойових зіткнення, росіяни наступають у районі Серебрянського лісу під Кремінною, на Запорізькому та Херсонському напрямку намагаються не допустити просування українських Сил оборони.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 228 870 (+530),

— танків — 4042 (+1),

— бойових броньованих машин — 7868 (+5),

— артилерійських систем — 4162 (+35),

— РСЗВ — 632 (+2),

— засобів ППО — 389,

— літаків — 315,

— вертольотів — 308,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),

— крилатих ракет — 1261,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9),

— спеціальної техніки — 580 (+11).

Раніше в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, на ділянці Рівнопіль-Володине є просування на 1,3 км.

Фото: Генштаб ЗСУ
  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Запорізький напрямок. Дагестанці відмовились воювати, зламали свою зброю – Генштаб

Мілана Головань
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