Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля и подводной лодки в Севастополе
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили уничтожение российского корабля и подводной лодки во временно оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 270970 (+620) человек,
— танков — 4599 (+15),
— боевых бронированных машин — 8810 (+18),
— артиллерийских систем — 5944 (+42),
— РСЗО — 769 (+3),
— средства ПВО — 517,
— самолетов — 315,
— вертолетов — 316,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4697 (+47),
— крылатые ракеты — 1455,
— корабли/катера — 20 (+1),
— подводные лодки — 1(+1),
— автомобильной техники и автоцистерн — 8458 (+14),
— специальная техника — 889 (+5).
- Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
- США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.
- Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.
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