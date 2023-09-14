UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля и подводной лодки в Севастополе

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 08:20
Генштаб подтвердил уничтожение российского корабля и подводной лодки в Севастополе - Фото
Подлодка "Ростов-на-Дону" (Фото: ресурс оккупантов)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили уничтожение российского корабля и подводной лодки во временно оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 270970 (+620) человек,

— танков — 4599 (+15),

— боевых бронированных машин — 8810 (+18),

— артиллерийских систем — 5944 (+42),

— РСЗО — 769 (+3),

— средства ПВО — 517,

— самолетов — 315,

— вертолетов — 316,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4697 (+47),

— крылатые ракеты — 1455,

— корабли/катера — 20 (+1),

— подводные лодки — 1(+1),

— автомобильной техники и автоцистерн — 8458 (+14),

— специальная техника — 889 (+5).

СПРАВКА. Ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в оккупированном Севастополе подверглись ракетной атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетело по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе, где поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м. Все три очага пожаров находятся на территории завода: два — в Южной бухте и один — в Корабельной. Командующий Воздушных сил Олещук заявил, что удар нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.

  • Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
  • США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев.
  • Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии. 

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштабпотерисевастопольКрым
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 