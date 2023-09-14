Генштаб підтвердив знищення російського корабля та підводного човна у Севастополі
У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили знищення російського корабля та підводного човна у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня. Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 270970 (+620) осіб,
- танків – 4599 (+15),
- бойових броньованих машин – 8810 (+18),
- артилерійських систем – 5944 (+42),
- РСЗВ – 769 (+3),
- засоби ППО – 517,
- літаків – 315,
- вертольотів – 316,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47),
- крилаті ракети – 1455,
- кораблі/катери – 20 (+1),
- підводні човни – 1 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14),
- спеціальна техніка – 889 (+5).
- Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.
- США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.
- Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.
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