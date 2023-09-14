Генштаб підтвердив знищення російського корабля та підводного човна у Севастополі

У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили знищення російського корабля та підводного човна у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня. Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 270970 (+620) осіб,

- танків – 4599 (+15),

- бойових броньованих машин – 8810 (+18),

- артилерійських систем – 5944 (+42),

- РСЗВ – 769 (+3),

- засоби ППО – 517,

- літаків – 315,

- вертольотів – 316,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47),

- крилаті ракети – 1455,

- кораблі/катери – 20 (+1),

- підводні човни – 1 (+1),

- автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14),

- спеціальна техніка – 889 (+5).

Наразі Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і мають успіхи, повідомили у Генштабі.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

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