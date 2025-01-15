Генштаб показал представителям НАТО фильм о Курской операции с уникальными подробностями

В фильме Сырский и Баргилевич рассказали эксклюзивные подробности планирования и проведения операции на вражеской территории

Представители Генштаба (Фото: t.me/GeneralStaffZSU)

Украинская сторона показала Штабу верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных Сил НАТО документальный фильм "Операция Курск". В ленте впервые обнародованы эксклюзивные комментарии о планировании и ходе боевых действий на территории врага, сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что этот фильм – первая документальная хроника, подробно рассказывающая о наступательных действиях Сил обороны на территории России в августе 2024 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич рассказали детали операции, которые до этого момента держались в секрете.

Также в картине впечатлениями от курских событий поделились непосредственные участники операции – командиры боевых бригад и батальонов, офицеры, сержанты и солдаты разных видов и родов войск.

После показа фильма коллектив Штаба пообщался в онлайн-формате с одним из героев документального фильма полковником Олегом Апостолом – ныне заместителем Главнокомандующего ВС Украины. Именно он в августе прошлого года командовал 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригадой, отмечают в Генштабе.

А представители авторского коллектива Павел Ковальчук и Дмитрий Куевда рассказали об идее, творческом процессе производства и ключевой цели хроники "Операция Курск".

"Этот фильм - яркое свидетельство героизма, отваги и человечности украинских воинов", – отметили в Генштабе.

Лента была создана по инициативе Главного управления коммуникаций ВСУ съемочными группами подчиненного Медиацентра с использованием видеоматериалов коммуникационных подразделений боевых бригад.

Показ фильма, фото: Генштаб ВСУ

За пять месяцев операции Сил обороны в Курской области общие потери врага составляют 38 000 человек, из них около 15 000 убиты, еще 860 россиян были взяты в плен.

7 января почти половина атак россиян в сутки пришлась на Курскую область.

11 января Спецназовцы показали, как пленили одного из северокорейцев в Курской области.