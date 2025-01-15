Генштаб показав представникам НАТО фільм про Курську операцію з унікальними подробицями

У фільмі Сирський та Баргилевич розповіли ексклюзивні подробиці планування та ведення операції на ворожій території

Представники Генштабу (Фото: t.me/GeneralStaffZSU)

Українська сторона показала Штабу верховного головнокомандувача Об’єднаних Збройних Сил НАТО документальний фільм "Операція Курськ". У стрічці вперше оприлюднені ексклюзивні коментарі про планування та перебіг бойових дій на території ворога, повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

Зазначається що цей фільм – перша документальна хроніка, яка детально розповідає про наступальні дії Сил оборони на території Росії в серпні 2024 року. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич розказали деталі операції, які до цього моменту трималися в секреті.

Також у стрічці враженнями від курських подій поділилися безпосередні учасники операції – командири бойових бригад та батальйонів, офіцери, сержанти та солдати різних видів і родів військ.

Після показу стрічки колектив Штабу поспілкувався в онлайн-форматі з одним із героїв документального фільму полковником Олегом Апостолом – нині заступником Головнокомандувача ЗС України. Саме він у серпні минулого року командував 95 окремою десантно-штурмовою Поліською бригадою, зазначають у Генштабі.

А представники авторського колективу Павло Ковальчук та Дмитро Куєвда розповіли про ідею, творчий процес виробництва та ключову мету хроніки "Операція Курськ".

"Цей фільм є яскравим свідченням героїзму, відваги та людяності українських воїнів", – зазначили у Генштабі.

Стрічка була створена за ініціативи Головного управління комунікацій ЗСУ знімальними групами підпорядкованого Медіацентру з використанням відеоматеріалів комунікаційних підрозділів бойових бригад.

Показ фільму, фото: Генштаб ЗСУ

За п’ять місяців операції Сил оборони в Курській області загальні втрати ворога становлять 38 000 осіб, з них близько 15 000 – убитими, ще 860 росіян було взято в полон.

7 січня майже половина атак росіян за добу припала на Курську область.

11 січня спецпризначенці показали, як брали у полон одного з північнокорейців на Курщині.