Генштаб: РФ штурмует Бахмут и Авдеевку, хочет окружить, ВСУ отбились более 120 раз — карта

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и Авдеевку, пытаясь окружить города, Вооруженные Силы Украины отбили более 120 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник продолжает наступать в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. На Купянско-Лиманском участке РФ безуспешно атаковала в направлении Новоселовского.

Армия РФ не прекращает штурмовать Бахмут, ВСУ отбились в районах Богдановки, Ивановского, Предтечино и Северного.

Также россияне безуспешно наступали в направлении Бердычей, Авдеевки, Северного, Первомайского и Новомихайловки.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения пехоты.

Артиллерия 40-й бригады ВСУ уничтожила прямым ударом склад боеприпасов из пушки M777.

13 марта 2023 года под Бахмутом пограничники отбили атаку РФ на позицию и взяли в плен "вагнеровца".

16 марта в ВСУ заявили, что артиллерия и ракетчики "создали топовый killnet".

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Дмитро Гриниченко

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