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Генштаб: РФ штурмует Бахмут и Авдеевку, хочет окружить, ВСУ отбились более 120 раз — карта

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 06:43
Генштаб: РФ штурмует Бахмут и Авдеевку, хочет окружить, ВСУ отбились более 120 раз — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты штурмуют Бахмут и Авдеевку, пытаясь окружить города, Вооруженные Силы Украины отбили более 120 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что противник продолжает наступать в направлении Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. На Купянско-Лиманском участке РФ безуспешно атаковала в направлении Новоселовского. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Армия РФ не прекращает штурмовать Бахмут, ВСУ отбились в районах Богдановки, Ивановского, Предтечино и Северного. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Также россияне безуспешно наступали в направлении Бердычей, Авдеевки, Северного, Первомайского и Новомихайловки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а ракетные войска и артиллерия поразили три района сосредоточения пехоты. 

Смотрите также: ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом — видео

Дмитро Гриниченко
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