Генштаб: Россия не смогла взять дорогу на Бахмут, начала новые штурмы у Кременной — карта

Российские оккупанты не смогли перерезать дорогу в Бахмут из Часового Яра, Вооруженные Силы Украины отбили более 65 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что в районе Кременной противник пытался наступать около Дибровы и Серебрянского лесничества, успеха не имел.

Продолжаются бои за Бахмут, россияне атаковали в направлении Богдановки (дорога на Часов Яр), но украинские воины отбились.

Вблизи Донецка захватчики штурмовали окраины Авдеевки, Северного и Первомайского, но безуспешно. Также ВСУ не дали врагу пройти в районах Красногоровки и Марьинки.

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Силы обороны сбили шесть беспилотников разных типов.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, район сосредоточения пехоты, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и два артиллерийских подразделения.

25 апреля 2023 года командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что оккупация Бахмута дала бы россиянам возможность наступать на Северск и Краматорск.

Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, ведь Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы привлечь по другим направлениям.

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Дмитро Гриниченко

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