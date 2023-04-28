UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россия не смогла взять дорогу на Бахмут, начала новые штурмы у Кременной — карта

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 07:14
Генштаб: Россия не смогла взять дорогу на Бахмут, начала новые штурмы у Кременной — карта - Фото
Миномет ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты не смогли перерезать дорогу в Бахмут из Часового Яра, Вооруженные Силы Украины отбили более 65 атак на Донбассе за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в районе Кременной противник пытался наступать около Дибровы и Серебрянского лесничества, успеха не имел. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжаются бои за Бахмут, россияне атаковали в направлении Богдановки (дорога на Часов Яр), но украинские воины отбились. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка захватчики штурмовали окраины Авдеевки, Северного и Первомайского, но безуспешно. Также ВСУ не дали врагу пройти в районах Красногоровки и Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Силы обороны сбили шесть беспилотников разных типов. 

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, район сосредоточения пехоты, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и два артиллерийских подразделения. 

Смотрите также: Командующий ССО с группами специального назначения приехал в Бахмут – видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Часов Яр война Донбасс авдеевка Марьинка бахмут генштаб Кременная
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 