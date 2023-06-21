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Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, есть успех под Лиманом

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 08:38
Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, есть успех под Лиманом - Фото
Андрей Ковалев (Скриншот видео)

Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, имеют частичный успех под Лиманом. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Представитель Генштаба заявил, что Силы обороны продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"А именно на направлениях Новоданиловка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вильне поле – Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал Ковалев.

Враг сосредоточил основные усилия на обороне и не допущении продвижения Сил обороны, использует резервы, пытается восстановить утраченное положение.

Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

По словам Ковалева, особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении – в районах Ямполивки и Серебрянского лесничества Донецкой области. 

"В направлении Белогоровка – Шипиловка были наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщил спикер Генштаба.

  • Утром военные заявили, что враг наступает в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, за сутки было 40 боевых столкновений.
  • За сутки 20 июня Силы обороны ликвидировали 540 российских оккупантов, сожгли 32 артиллерийских системы и 21 боевую машину пехоты.

Читайте также: Пентагон о наступлении: Будут потери и тяжелые битвы, но ВСУ способны добиться успеха

Наталья Медведева
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