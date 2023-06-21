RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, є успіх під Лиманом

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 08:38
Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, є успіх під Лиманом - Фото
Андрій Ковальов (Скриншот відео)

Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, мають частковий успіх під Лиманом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Представник Генштабу заявив, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"А саме на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав Ковальов.

Ворог зосередив основні зусилля на обороні та недопущенні просування Сил оборони, використовує резерви, намагається відновити втрачене положення.

Сили оборони продовжують стримувати тиск російських військ на Лиманському і Бахмутському напрямах.

За словами Ковальова, особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку – у районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області. 

"У напрямку Білогорівка – Шипилівка були наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив речник Генштабу.

  • Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.
  • За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.

Читайте також: Пентагон про наступ: Будуть втрати і важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаГенштабконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 