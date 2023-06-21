Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, є успіх під Лиманом

Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, мають частковий успіх під Лиманом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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Представник Генштабу заявив, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"А саме на напрямках Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне поле – Макарівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав Ковальов.

Ворог зосередив основні зусилля на обороні та недопущенні просування Сил оборони, використовує резерви, намагається відновити втрачене положення.

Сили оборони продовжують стримувати тиск російських військ на Лиманському і Бахмутському напрямах.

За словами Ковальова, особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку – у районах Ямполівки та Серебрянського лісництва Донецької області.

"У напрямку Білогорівка – Шипилівка були наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив речник Генштабу.

Вранці військові заявили, що ворог наступає у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, за добу було 40 бойових зіткнень.

За добу 20 червня Сили оборони ліквідували 540 російських окупантів, спалили 32 артилерійські системи та 21 бойову машину піхоти.

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