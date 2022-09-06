UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ отбили наступления РФ на Донбассе, уничтожили девять систем ПВО и переправы

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 18:41
Генштаб: ВСУ отбили наступления РФ на Донбассе, уничтожили девять систем ПВО и переправы - Фото
Артиллеристы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбили наступление россиян в районе ряда населенных пунктов на Донбассе, уничтожили девять систем противовоздушной обороны и две переправы оккупантов. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявили, что Силы обороны удерживают свои позиции и не дают противнику продвинуться, были успешно отбиты атаки оккупантов в районе Долины, Соледара, Новобахмутовки, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Любомировки. 

За сутки авиация ВСУ нанесла более восьми ударов, уничтожив боевую технику, средства ПВО и значительное количество живой силы россиян на Донбассе и юге. 

Ракетные войска и артиллерия ударили по шести пунктам управления, в частности, корпусного уровня. Были уничтожены три сосредоточения живой силы оккупантов, поражены девять средств ПВО, техника радиоэлектронной борьбы, станции связи, понтонная и паромную переправы, а также восемь складов боеприпасов, что снизило возможности россиян наступать.

Читайте также: Минобороны о наступлении ВСУ: Война идет в динамике, но у нас есть успешные действия

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс генштаб юг Украины потери России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 