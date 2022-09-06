Генштаб: ВСУ отбили наступления РФ на Донбассе, уничтожили девять систем ПВО и переправы
Вооруженные Силы Украины отбили наступление россиян в районе ряда населенных пунктов на Донбассе, уничтожили девять систем противовоздушной обороны и две переправы оккупантов. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что Силы обороны удерживают свои позиции и не дают противнику продвинуться, были успешно отбиты атаки оккупантов в районе Долины, Соледара, Новобахмутовки, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Любомировки.
За сутки авиация ВСУ нанесла более восьми ударов, уничтожив боевую технику, средства ПВО и значительное количество живой силы россиян на Донбассе и юге.
Ракетные войска и артиллерия ударили по шести пунктам управления, в частности, корпусного уровня. Были уничтожены три сосредоточения живой силы оккупантов, поражены девять средств ПВО, техника радиоэлектронной борьбы, станции связи, понтонная и паромную переправы, а также восемь складов боеприпасов, что снизило возможности россиян наступать.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- 4 сентября Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". В ОП показали фото флага, поднятого в Высокополье Херсонской области.
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