Генштаб: ВСУ отбили наступления РФ на Донбассе, уничтожили девять систем ПВО и переправы

Вооруженные Силы Украины отбили наступление россиян в районе ряда населенных пунктов на Донбассе, уничтожили девять систем противовоздушной обороны и две переправы оккупантов. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что Силы обороны удерживают свои позиции и не дают противнику продвинуться, были успешно отбиты атаки оккупантов в районе Долины, Соледара, Новобахмутовки, Кодемы, Зайцево, Авдеевки, Марьинки и Любомировки.

За сутки авиация ВСУ нанесла более восьми ударов, уничтожив боевую технику, средства ПВО и значительное количество живой силы россиян на Донбассе и юге.

Ракетные войска и артиллерия ударили по шести пунктам управления, в частности, корпусного уровня. Были уничтожены три сосредоточения живой силы оккупантов, поражены девять средств ПВО, техника радиоэлектронной борьбы, станции связи, понтонная и паромную переправы, а также восемь складов боеприпасов, что снизило возможности россиян наступать.

Дмитро Гриниченко

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