Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Белогоровки, более 80 атак — карта

Вооруженные Силы Украины отбивают атаки российских оккупантов в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Белогоровки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за минувшие сутки Силы обороны отбили более 80 атак врага на Донбассе. В направлении Купянска россияне безуспешно наступали в районах Стельмаховки, Кузьминого и Берестового.

Противник продолжает штурмовать Бахмут, украинские воины отбили 22 атаки, также захватчики безуспешно атаковали в районе Орехово-Василевки (на северо-запад от Бахмута).

Успеха оккупанты не имели и при атаках на Новобахмутовку, Новокалиновое, Степовое, Авдеевку, Северное, Водяное, Красногоровку и Марьинку.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения россиян, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и два склада с горючим.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле.

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Дмитро Гриниченко

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