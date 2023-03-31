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Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Белогоровки, более 80 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 06:40
Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Белогоровки, более 80 атак — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины отбивают атаки российских оккупантов в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Белогоровки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за минувшие сутки Силы обороны отбили более 80 атак врага на Донбассе. В направлении Купянска россияне безуспешно наступали в районах Стельмаховки, Кузьминого и Берестового. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Противник продолжает штурмовать Бахмут, украинские воины отбили 22 атаки, также захватчики безуспешно атаковали в районе Орехово-Василевки (на северо-запад от Бахмута).

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Успеха оккупанты не имели и при атаках на Новобахмутовку, Новокалиновое, Степовое, Авдеевку, Северное, Водяное, Красногоровку и Марьинку. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения россиян, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и два склада с горючим. 

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

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Дмитро Гриниченко
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