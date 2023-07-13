Генштаб: ВСУ уничтожили 510 россиян, сожгли почти 30 артсистем и 33 единицы техники

Вооруженные Силы Украины уничтожили 510 российских оккупантов, сожгли почти 30 артиллерийских систем и 33 единицы техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что ВСУ закрепляются в направлении Бердянска и Мелитополя, россияне атакуют в районе Сватова и Донецка. За сутки на Донбассе произошло 35 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 236 040 человек (+510);

— танков — 4092 (+2);

— боевых бронированных машин — 7999 (+9);

— артиллерийских систем — 4425 (+23);

— РСЗО — 678 (+4);

— средств ПВО — 421 (+6);

— самолетов — 315;

— вертолетов — 310;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3752 (+26);

— крылатых ракет — 1271;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 6995 (+17);

— специальной техники — 652 (+5).

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км к югу.

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