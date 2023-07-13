Генштаб: ЗСУ знищили 510 росіян, спалили майже 30 артсистем та 33 одиниці техніки за добу

Збройні Сили України знищили 510 російських окупантів, спалили майже 30 артилерійських систем та 33 одиниці техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ЗСУ закріплюються у напрямку Бердянська та Мелітополя, росіяни атакують у районі Сватового та Донецька. За добу на Донбасі сталося 35 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 236 040 осіб (+510);

— танків — 4092 (+2);

— бойових броньованих машин — 7999 (+9);

— артилерійських систем — 4425 (+23);

— РСЗВ — 678 (+4);

— засобів ППО — 421 (+6);

— літаків — 315;

— вертольотів — 310;

— БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3752 (+26);

— крилатих ракет — 1271;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6995 (+17);

— спеціальної техніки — 652 (+5).

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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