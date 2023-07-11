Генштаб: ВСУ уничтожили 540 россиян, 18 артсистем, почти 60 единиц техники и вертолет
Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, 18 артиллерийских систем и 58 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, а россияне атакуют в районе Бахмута и Донецка. За сутки на Донбассе произошло 30 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 235 020 (+540),
— танков — 4089 (+4),
— боевых бронированных машин — 7983 (+17),
— артиллерийских систем — 4385 (+14),
— РСЗО — 672 (+4),
— средств ПВО — 414,
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310 (+1),
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7),
— крылатых ракет — 1271,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29),
— специальной техники — 640 (+8).
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
- ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.
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