Генштаб: ВСУ уничтожили 540 россиян, 18 артсистем, почти 60 единиц техники и вертолет

Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, 18 артиллерийских систем и 58 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, а россияне атакуют в районе Бахмута и Донецка. За сутки на Донбассе произошло 30 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 235 020 (+540),

— танков — 4089 (+4),

— боевых бронированных машин — 7983 (+17),

— артиллерийских систем — 4385 (+14),

— РСЗО — 672 (+4),

— средств ПВО — 414,

— самолетов — 315,

— вертолетов — 310 (+1),

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7),

— крылатых ракет — 1271,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29),

— специальной техники — 640 (+8).

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км на юге.

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