Генштаб: ЗСУ знищили 540 росіян, 18 артсистем, майже 60 одиниць техніки та гелікоптер

Збройні Сили України знищили 540 російських окупантів, 18 артилерійських систем та 58 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, а росіяни атакують у районі Бахмута та Донецька. За добу на Донбасі сталося 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 235 020 (+540),

— танків — 4089 (+4),

— бойових броньованих машин — 7983 (+17),

— артилерійських систем — 4385 (+14),

— РСЗВ — 672 (+4),

— засобів ППО — 414,

— літаків — 315,

— вертольотів — 310 (+1),

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3693 (+7),

— крилатих ракет — 1271,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6966 (+29),

— спеціальної техніки — 640 (+8).

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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