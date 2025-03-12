Генштаб: За сутки под Курском была одна российская атака, на Покровском направлении – 27
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение суток на Курском направлении Силы обороны отразили одну атаку российских войск. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях.
"В Курской области, по имеющейся в настоящее время информации, наши защитники отбили одну атаку захватчиков", – говорится в сводке.
В то же время на Покровском направлении оккупанты атаковали 27 раз, на Торецком – девять. По данным военных, на этих участках фронта продолжаются самые ожесточенные бои.
На Купянском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак, на Лиманском направлении – две, еще четыре – на Северском. На Новопавловском направлении россияне шесть раз шли в наступление, на Гуляйпольском направлении было три вражеских атаки.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней наших воинов.
- 8 марта 2025 года украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери". Затем появилось видео с поражением оккупантов.
- 10 марта главком Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил.