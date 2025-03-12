Генштаб: За сутки под Курском была одна российская атака, на Покровском направлении – 27

На Покровском направлении оккупанты атаковали 27 раз, на Торецком – девять, на Курском – один

Граница с Курской областью, РФ (Фото: ЕРА/Stringer)

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение суток на Курском направлении Силы обороны отразили одну атаку российских войск. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Торецком направлениях.

"В Курской области, по имеющейся в настоящее время информации, наши защитники отбили одну атаку захватчиков", – говорится в сводке.

В то же время на Покровском направлении оккупанты атаковали 27 раз, на Торецком – девять. По данным военных, на этих участках фронта продолжаются самые ожесточенные бои.

На Купянском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак, на Лиманском направлении – две, еще четыре – на Северском. На Новопавловском направлении россияне шесть раз шли в наступление, на Гуляйпольском направлении было три вражеских атаки.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней наших воинов.