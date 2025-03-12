Генштаб: За добу на Курщині була одна російська атака, на Покровському напрямку – 27
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, протягом доби на Курському напрямку Сили оборони відбили одну атаку російських військ. Найзапекліші бої тривають на Покровському і Торецькому напрямках.
"На Курщині, за наявною на цей час інформацією, наші захисники відбили одну атаку загарбників", – йдеться у зведенні.
Водночас на Покровському напрямку окупанти атакували 27 разів, на Торецькому – дев'ять. За даними військових, на цих ділянках фронту тривають найзапекліші бої.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак, на Лиманському напрямку – дві, ще чотири – на Сіверському. На Новопавлівському напрямку росіяни шість разів йшли в наступ, на Гуляйпільському напрямку було три ворожі атаки.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається максимально тиснути у Курській області на війська Сил оборони. Задача військового командування – зберегти максимум життів наших воїнів.
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