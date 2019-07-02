Геращенко - Зеленскому: Путина не разжалобить призывами о детях

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина во времена президентства Владимира Зеленского ни разу не созвала Совбез из-за невыполнения Россией морского трибунала ООН по освобождению пленных украинских моряков. Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что Россия во второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона.

"Франция и Германия за нашей спиной договариваются о возвращении российской делегации в ПАСЕ, и украинская власть с этим соглашается. В мировой прессе выходят сокрушительные статьи о возвращении российской делегации и позор ассамблеи, но там нет статей украинского президента с призывом к европейским политикам не изменять принципам", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, внешняя политика требует активных действий. "Путина нельзя разжалобить призывами о детях, его страна убивала детей в Чечне, в Сирии, в Украине ... Его, конечно, можно рассмешить, думаю, последний месяц он смеется без перерыва .... Но остановить его можно не смехом или слезами, а только давлением", - считает Геращенко.

27 июня Зеленский обратился во время брифинга к Путину с призывом "вернуть детей - родителям", то есть, освободить украинских пленных моряков.

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