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02.07.2019, 09:52

Геращенко - Зеленскому: Путина не разжалобить призывами о детях

Геращенко - Зеленскому: Путина не разжалобить призывами о детях - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Рады раскритиковала команду президента за отсутствие давления на страну-агрессора Россию

Украина во времена президентства Владимира Зеленского ни разу не созвала Совбез из-за невыполнения Россией морского трибунала ООН по освобождению пленных украинских моряков.  Об этом у себя в Facebook заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что Россия во второй раз созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона.

"Франция и Германия за нашей спиной договариваются о возвращении российской делегации в ПАСЕ, и украинская власть с этим соглашается. В мировой прессе выходят сокрушительные статьи о возвращении российской делегации и позор ассамблеи, но там нет статей украинского президента с призывом к европейским политикам не изменять принципам", - подчеркнула Геращенко.

По ее словам, внешняя политика требует активных действий. "Путина нельзя разжалобить призывами о детях, его страна убивала детей в Чечне, в Сирии, в Украине ... Его, конечно, можно рассмешить, думаю, последний месяц он смеется без перерыва .... Но остановить его можно не смехом или слезами, а только давлением", - считает Геращенко.

27 июня Зеленский обратился во время брифинга к Путину с призывом "вернуть детей - родителям", то есть, освободить украинских пленных моряков.

Читайте также: Путин ответил Зеленскому на призыв вернуть украинских моряков

 

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Теги: Владимир Зеленский, владимир путин, Ирина Геращенко
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