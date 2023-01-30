Герасимов говорил Уоллесу перед большой войной, что РФ "больше никогда не будет унижена"

Накануне большой войны РФ против Украины начальник Генштаба страны-оккупанта Валерий Герасимов говорил министру оборону Великобритании Бену Уоллесу, что Россия "больше никогда не будет унижена". Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

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По его словам, 11 февраля 2022 года он был в Москве, чтобы встретиться с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу — тогда россияне продолжали лгать, что не собираются начинать полномасштабное вторжение в Украину. С такими заверениями из РФ уехал и Уоллес.

Он отметил, что обе стороны знали, что РФ врет, назвав это "довольно пугающей, но прямой ложью", которая подтвердила его веру в начало большой войны.

"Это была демонстрация запугивания или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе. Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: Я могущественный", — сказал Уоллес.

Во время окончания встречи в Москве Герасимов сказал главе британского Минобороны, что Россия "никогда больше не будет унижена".

Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".

Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

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Дмитро Гриниченко

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