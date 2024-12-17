Германия готова будет помочь с миротворцами в Украине, но нужно и согласие РФ – Писториус

Глава Минобороны Германии заявил, что его страна готова играть "определенную роль", когда союзники решат отправить в Украину миротворцев

Борис Писториус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Германия готова отправить миротворцев в Украину, когда придет время, но на это тоже должна согласиться Россия. Об этом в Берлине заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.

Он отметил, что его страна готова "играть определенную роль" в обеспечении потенциального будущего мирного соглашения между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что говорить о формате пока рано.

"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и ЕС должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы играла бы здесь определенную роль", – заявил глава германского Минобороны.

Он не уточнил, какую роль могут выполнять миротворческие силы, объяснив это зависимостью от условий прекращения огня и характера мандата. Писториус также подчеркнул, что для принятия такого мандата необходимо согласие как Украины, так и России.