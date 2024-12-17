Германия готова будет помочь с миротворцами в Украине, но нужно и согласие РФ – Писториус
Германия готова отправить миротворцев в Украину, когда придет время, но на это тоже должна согласиться Россия. Об этом в Берлине заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Reuters.
Он отметил, что его страна готова "играть определенную роль" в обеспечении потенциального будущего мирного соглашения между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что говорить о формате пока рано.
"Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и ЕС должны будут обсудить, как можно обеспечить такой мир, такое прекращение огня. И очевидно, что Германия как крупнейшая экономика Европы играла бы здесь определенную роль", – заявил глава германского Минобороны.
Он не уточнил, какую роль могут выполнять миротворческие силы, объяснив это зависимостью от условий прекращения огня и характера мандата. Писториус также подчеркнул, что для принятия такого мандата необходимо согласие как Украины, так и России.
- 9 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что может подумать над предложением французского лидера Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока не присоединится к НАТО.
- 11 декабря издание Rzeczpospolita заявляло, что Макрон и премьер Польши Туск будут обсуждать план европейской миротворческой миссии по защите суверенитета Украины в рамках потенциального соглашения между Трампом и диктатором Путиным.
- Газета The Wall Street Journal 12 декабря сообщила, что Трамп хочет, чтобы войска Европы следили за возможным прекращением огня в Украине.
- 16 декабря глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что перед тем как принимать решение по отправке в Украину европейской миротворческой миссии, нужно достичь мира, а Россия его не хочет.