Німеччина готова буде допомогти з миротворцями в Україні, але потрібна і згода РФ – Пісторіус
Німеччина готова відправити миротворців в Україну, коли прийде час, але на це також має погодитися Росія. Про це у Берліні заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Reuters.
Він зазначив, що його країна готова "відігравати певну роль" у забезпеченні потенційної майбутньої мирної угоди між Росією та Україною, проте наголосив, що говорити про формат поки зарано.
"Якщо буде припинення вогню, тоді, звичайно, західна спільнота, партнери по НАТО, потенційно ООН і ЄС повинні будуть обговорити, як можна забезпечити такий мир, таке припинення вогню. І очевидно, що Німеччина, як найбільша економіка Європи, відігравала б тут певну роль", – заявив глава німецького Міноборони.
Він не уточнив, яку саме роль можуть виконувати миротворчі сили, пояснивши це залежністю від умов припинення вогню та характеру мандата. Пісторіус також підкреслив, що для ухвалення такого мандата необхідна згода як України, так і Росії.
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