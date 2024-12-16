"Спочатку потрібен мир". Каллас – про те, як у ЄС просувається питання миротворців для України
Перед тим як ухвалювати рішення щодо відправлення в Україну європейської миротворчої місії, потрібно досягти миру, а Росія його не хоче. Про це глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила перед засіданням міністрів закордонних справ Євросоюзу.
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"Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло", – висловилася чиновниця.
Вона згадала інтерв'ю міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова американському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому той сказав, що Москва не відступила від своїх цілей в Україні.
"Тому ми не можемо це обговорювати", – підсумувала Каллас.
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