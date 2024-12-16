"Сначала нужен мир". Каллас – о том, как в ЕС продвигается вопрос миротворцев для Украины

Глава евродипломатии заявила, что члены ЕС не могут обсуждать вопросы миротворцев в Украине, поскольку для этого прежде всего нужен мир

Кая Каллас (Фото: ЕРА / OLIVIER HOSLET)

Перед тем как принимать решение об отправке в Украину европейской миротворческой миссии, нужно добиться мира, а Россия его не хочет. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила перед заседанием министров иностранных дел Евросоюза.

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"Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно", – высказалась чиновница.

Она вспомнила интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором тот сказал, что Москва не отступила от своих целей в Украине.

"Поэтому мы не можем это обсуждать", – подытожила Каллас.