"Сначала нужен мир". Каллас – о том, как в ЕС продвигается вопрос миротворцев для Украины
Перед тем как принимать решение об отправке в Украину европейской миротворческой миссии, нужно добиться мира, а Россия его не хочет. Об этом глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила перед заседанием министров иностранных дел Евросоюза.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
"Сначала нужен мир, прежде чем посылать миротворцев. Но Россия не хочет мира. Это четко понятно", – высказалась чиновница.
Она вспомнила интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором тот сказал, что Москва не отступила от своих целей в Украине.
"Поэтому мы не можем это обсуждать", – подытожила Каллас.
- 9 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что может подумать над предложением французского лидера Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока та не присоединится к НАТО.
- 11 декабря издание Rzeczpospolita заявляло, что Макрон и премьер Польши Туск будут обсуждать план европейской миротворческой миссии о защите суверенитета Украины в рамках потенциального соглашения между Трампом и диктатором Путиным.
- Газета The Wall Street Journal 12 декабря сообщила, что Трамп хочет, чтобы войска Европы следили за возможным прекращением огня в Украине.