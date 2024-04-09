Германия могла бы покупать оружие в США и передавать его Украине – депутат Бундестага

Михаэль Рот (OLIVIER HOSLET/EPA)

Германия могла бы закупать у Соединенных Штатов необходимое для Украины оружие и передавать его украинским военным. Такую идею высказал глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот в интервью Ntv Frühstart.

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"Конечно, Украина не проиграла войну. Но она бы проиграла войну, если бы мы не продолжали поддерживать Украину всем необходимым", – сказал он.

Рот отметил, что "стало ясно, особенно в последние несколько дней и недель", что Россия делает ставку на разрушение, а не на дипломатию.

"Россия хочет уничтожить эту страну, и то, что мы пережили в Мариуполе, мы сейчас переживаем в Харькове", – сказал он.

На фоне "бесполезных ожиданий" миллиардной помощи от США с осени 2023-го депутат Бундестага призвал искать "прагматичные и быстрые решения".

"И если Украине нужна усиленная противовоздушная оборона, то мы должны сами смотреть в собственных арсеналах. Например, что мы можем дать вроде Patriot как европейцы. И в случае необходимости мы должны купить то, что нужно Украине, в США и быстро сделать это доступным для Украины", – сказал он.

27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира, и эти комплексы могут и должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.

28 марта Зеленский сказал, что пять-семь единиц Patriot могли бы "разблокировать" небо для индустрии, школ и украинских военных.

В тот же день представитель Воздушных сил Евлаш заявил, что Patriot способны сбивать новую российскую ракету "Циркон". Для LIGA.net он рассказал, как это удается.

4 апреля Кулеба и его немецкая коллега Бербок сказали, что союзники договорились усилить украинскую ПВО, прислав ей дополнительные системы, в том числе Patriot.

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