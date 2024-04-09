Німеччина могла б купувати необхідну зброю в США та передавати її Україні – депутат Бундестагу

Міхаель Рот (OLIVIER HOSLET/EPA)

Німеччина могла б закуповувати у Сполучених Штатів необхідну для України зброю та передавати її українським солдатам. Таку ідею висловив глава комітету Бундестагу в закордонних справах Міхаель Рот в інтерв'ю Ntv Frühstart.

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"Звичайно, Україна не програла війну. Але вона би програла війну, якби ми не продовжували підтримувати Україну всім необхідним", – сказав він.

Рот зазначив, що "стало зрозуміло, особливо в останні кілька днів і тижнів", що Росія робить ставку на руйнування, а не на дипломатію.

"Росія хоче знищити цю країну, і те, що ми пережили в Маріуполі, ми зараз переживаємо в Харкові", – сказав він.

На тлі "марних очікувань" на мільярдну допомогу від США з осені 2023-го депутат Бундестагу закликав шукати "прагматичні та швидкі рішення".

"І якщо Україні потрібна посилена протиповітряна оборона, то ми маємо самі дивитися у власних арсеналах. Наприклад, що ще ми можемо дати на кшталт Patriot як європейці. І якщо буде потреба, ми повинні купити те, що потрібно Україні, у США і швидко зробити це доступним для України", – сказав він.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу, й ці комплекси можуть та мають бути передані Україні у найкоротші терміни.

28 березня Зеленський сказав, що п'ять-сім одиниць Patriot могли б "розблокувати" небо для індустрії, шкіл і роботи українських військових.

Того ж дня речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Patriot здатні збивати нову російську ракету "Циркон". Для LIGA.net він розповів, як це вдається.

4 квітня Кулеба та його німецька колега Бербок сказали, що союзники домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема й Patriot.

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