Германия призывает своих граждан срочно уехать из Ливана, но возможности сокращаются
Министерство иностранных дел Германии призвало всех граждан страны, находящихся в Ливане, покинуть страну из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.
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Представитель МИД Германии отметил, что еще около 1300 граждан остаются в Ливане, несмотря на то, что с октября 2023 года немецкие власти начали предупреждать своих граждан о поездках туда.
Он призвал всех немцев использовать возможности для выезда из страны "и сделать это срочно".
В то же время, по данным МИД страны, возможности уехать сокращаются. В целях безопасности группа Lufthansa приостановила рейсы в Бейрут до вторника 30 июля включительно. Отменены пять рейсов туда и обратно.
По данным МИД, запрос, прежде всего, касается южных частей Ливана.
Накануне Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Ливан и предоставило рекомендации тем, кто находится на территории этой страны.
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