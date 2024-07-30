Германия призывает своих граждан срочно уехать из Ливана, но возможности сокращаются

В целях безопасности группа Lufthansa приостановила рейсы в Бейрут до вторника 30 июля включительно

Задержка рейсов из Ливана (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

Министерство иностранных дел Германии призвало всех граждан страны, находящихся в Ливане, покинуть страну из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке.

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Представитель МИД Германии отметил, что еще около 1300 граждан остаются в Ливане, несмотря на то, что с октября 2023 года немецкие власти начали предупреждать своих граждан о поездках туда.

Он призвал всех немцев использовать возможности для выезда из страны "и сделать это срочно".

В то же время, по данным МИД страны, возможности уехать сокращаются. В целях безопасности группа Lufthansa приостановила рейсы в Бейрут до вторника 30 июля включительно. Отменены пять рейсов туда и обратно.

По данным МИД, запрос, прежде всего, касается южных частей Ливана.

Рейсы в Бейрут отменены или задержаны (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

Накануне Министерство иностранных дел призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Ливан и предоставило рекомендации тем, кто находится на территории этой страны.

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