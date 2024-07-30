Німеччина закликає своїх громадян терміново виїхати з Лівану. Водночас можливості скорочуються

З метою безпеки група Lufthansa призупинила рейси до Бейрута до вівторка 30 липня включно

Затримка рейсів із Лівану (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

Міністерство закордонних справ Німеччини закликало усіх громадян країни, які перебувають у Лівані, залишити країну через загрозу ескалації на Близькому Сході.

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Представник МЗС Німеччини зазначив, що ще близько 1300 громадян залишаються в Лівані, попри те, що з жовтня 2023 року німецька влада почала застерігати своїх громадян щодо поїздок туди.

Він закликав усіх німців використовувати можливості для виїзду з країни "і зробити це терміново".

Водночас за даними МЗС країни, можливості виїхати скорочуються. З метою безпеки група Lufthansa призупинила рейси до Бейрута до вівторка 30 липня включно. Скасовано п'ять рейсів туди та назад.

За даними МЗС, запит насамперед стосується південних частин Лівану.

Рейси до Бейрута скасовано або затримано (Фото: EPA/WAEL HAMZEH)

Напередодні Міністерство закордонних справ закликало громадян України утриматися від поїздок до Лівану та надало рекомендації тим, хто перебуває на території цієї країни.

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