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Гибель бойцов 128 бригады при награждении. ГБР начало расследование действий командиров

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 13:13
Гибель бойцов 128 бригады при награждении. ГБР начало расследование действий командиров - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства гибели 19 бойцов 128 бригады на награждении в Запорожской области, инициировано служебное расследование действий командиров, организовавших мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Открыто уголовное производство по факту гибели военных и гражданских.

Отмечается, что расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одним из приоритетов бюро. 

Правоохранители заявляют, что во время удара ракетой "Искандер" погибли и были ранены бойцы 128 бригады и местные жители. 

Взрывная волна и обломки повредили около 30 домов и хозяйственных сооружений, расположенных рядом с местом удара. 

Ранее народный депутат и замглавы оборонного комитета Рады Егор Чернев сказал, что причиной гибели бойцов 128 бригады на построении в Запорожской области стала халатность командиров. В бригаде заявили о гибели 19 военнослужащих. 

  • 3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.
  • Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные. 
  • Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур
Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьпотеригбр128 бригада

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