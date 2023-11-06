Гибель бойцов 128 бригады при награждении. ГБР начало расследование действий командиров

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства гибели 19 бойцов 128 бригады на награждении в Запорожской области, инициировано служебное расследование действий командиров, организовавших мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии вблизи линии фронта. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Открыто уголовное производство по факту гибели военных и гражданских.

Отмечается, что расследование обстоятельств дела и привлечение к ответственности причастных является одним из приоритетов бюро.

Правоохранители заявляют, что во время удара ракетой "Искандер" погибли и были ранены бойцы 128 бригады и местные жители.

Взрывная волна и обломки повредили около 30 домов и хозяйственных сооружений, расположенных рядом с местом удара.

Ранее народный депутат и замглавы оборонного комитета Рады Егор Чернев сказал, что причиной гибели бойцов 128 бригады на построении в Запорожской области стала халатность командиров. В бригаде заявили о гибели 19 военнослужащих.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Военкор Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные.

Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур.

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