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Загибель бійців 128 бригади під час нагородження. ДБР розпочало розслідування дій командирів

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 13:13
Загибель бійців 128 бригади під час нагородження. ДБР розпочало розслідування дій командирів - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Державне бюро розслідувань вивчає обставини загибелі 19 бійців 128 бригади на нагородженні у Запорізькій області, ініційовано службове розслідування дій командирів, які організували захід до Дня ракетних військ та артилерії поблизу лінії фронту. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі військових та цивільних.

Зазначається, що розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних є одним із пріоритетів бюро.

Правоохоронці заявляють, що під час удару ракетою "Іскандер" загинули та були поранені бійці 128 бригади та місцеві жителі.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили близько 30 будинків та господарських споруд, розташованих поряд із місцем удару. 

Раніше народний депутат та заступник голови оборонного комітету Ради Єгор Чернєв сказав, що причиною загибелі бійців 128 бригади на шикуванні у Запорізькій області стала недбалість командирів. У бригаді заявили про загибель 19 військовослужбовців.

  • 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
  • Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.
  • Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
Дмитро Гриниченко
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