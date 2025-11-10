Гибель военных на Днепропетровщине. Сырский: Скорее всего, РФ взломала чат защитников
Россияне могли взломать групповой чат украинских защитников и оттуда узнать о торжественном собрании в Днепропетровской области 1 ноября, удар оккупантов по которому повлек жертвы среди военных и гражданских. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в комментарии ТСН.
По его словам, проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжественных мероприятий в прифронтовых районах.
"Опять был групповой чат в соцсетях, и это – игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", – акцентировал военачальник.
Также он сообщил, что эту трагедию уже обсудили с командирами корпусов. Сырский надеется, что дисциплинарные решения, которые были приняты, помогут свести к нулю риски повторения таких инцидентов.
Главком выразил соболезнования семьям погибших военных и сообщил, что продолжается серьезное внутреннее расследование, которое проводится параллельно со следствием Государственного бюро расследований.
- Накануне ведомство сообщило о вручении подозрения комбату – по данным следствия, он, несмотря на запрет, собрал военных на награждение. Сейчас фигурант находится под стражей.
- Правоохранители не указывают названия подразделения, но ранее в 30 корпусе морской пехоты сообщили, что из-за удара пострадали военные одной из его бригад. В соединении отметили, что из-за инцидента были отстранены ряд должностных лиц.
- Журналист ТСН Дмитрий Святненко заявлял, что во время этого удара погиб его брат Владимир. По словам медийщика, под российской атакой оказались бойцы 35 бригады морпехов.
- Ранее, в ноябре 2023 года, оккупанты нанесли ракетный удар во время построения военных 128 бригады для награждения, из-за чего были погибшие и раненые.
Комментарии (0)