Гибель военных на Днепропетровщине. Сырский: Скорее всего, РФ взломала чат защитников

Комментируя российский удар, главком ВСУ назвал игнорированием базовых норм безопасности то, что у военных был групповой чат в соцсетях

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

Россияне могли взломать групповой чат украинских защитников и оттуда узнать о торжественном собрании в Днепропетровской области 1 ноября, удар оккупантов по которому повлек жертвы среди военных и гражданских. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в комментарии ТСН.

По его словам, проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжественных мероприятий в прифронтовых районах.

"Опять был групповой чат в соцсетях, и это – игнорирование базовых норм безопасности. Именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", – акцентировал военачальник.

Также он сообщил, что эту трагедию уже обсудили с командирами корпусов. Сырский надеется, что дисциплинарные решения, которые были приняты, помогут свести к нулю риски повторения таких инцидентов.

Главком выразил соболезнования семьям погибших военных и сообщил, что продолжается серьезное внутреннее расследование, которое проводится параллельно со следствием Государственного бюро расследований.