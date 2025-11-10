Загибель військових на Дніпропетровщині. Сирський: Найімовірніше, РФ зламала чат захисників

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Росіяни могли зламати груповий чат українських захисників й звідти дізнатись про урочисте зібрання у Дніпропетровській області 1 листопада, удар окупантів по якому спричинив жертви серед військових та цивільних. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у коментарі ТСН.

За його словами, проблема не лише у тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах.

"Знову був груповий чат у соцмережах, і це — ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання", – акцентував воєначальник.

Також він повідомив, що цю трагедію вже обговорили з командирами корпусів. Сирський сподівається, що дисциплінарні рішення, які були ухвалені, допоможуть звести до нуля ризики повторення таких інцидентів.

Головком висловив співчуття родинам загиблих військових і повідомив, що продовжується серйозне внутрішнє розслідування, котре проводять паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.