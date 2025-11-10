Загибель військових на Дніпропетровщині. Сирський: Найімовірніше, РФ зламала чат захисників
Росіяни могли зламати груповий чат українських захисників й звідти дізнатись про урочисте зібрання у Дніпропетровській області 1 листопада, удар окупантів по якому спричинив жертви серед військових та цивільних. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у коментарі ТСН.
За його словами, проблема не лише у тому, що було порушено заборону на проведення урочистостей у прифронтових районах.
"Знову був груповий чат у соцмережах, і це — ігнорування базових норм безпеки. Саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання", – акцентував воєначальник.
Також він повідомив, що цю трагедію вже обговорили з командирами корпусів. Сирський сподівається, що дисциплінарні рішення, які були ухвалені, допоможуть звести до нуля ризики повторення таких інцидентів.
Головком висловив співчуття родинам загиблих військових і повідомив, що продовжується серйозне внутрішнє розслідування, котре проводять паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.
- Напередодні відомство повідомило про вручення підозри комбату – за даними слідства, він попри заборону зібрав військових на нагородження. Наразі фігурант перебуває під вартою.
- Правоохоронці не вказують назви підрозділу, але раніше у 30 корпусі морської піхоти повідомили, що через удар постраждали військові однієї з його бригад. У з'єднанні зазначили, що через інцидент було відсторонено низку посадовців.
- Журналіст ТСН Дмитро Святненко заявляв, що під час цього удару загинув його брат Володимир. Зі слів медійника, під російською атакою опинились бійці 35 бригади морпіхів.
- Раніше, у листопаді 2023 року, окупанти завдали ракетного удару під час шикування військових 128 бригади для нагородження, через що були загиблі та поранені.
