Глава Еврокомиссии: Поддерживаем польских фермеров. Нужно разгрузить границу с Украиной

Фон дер Ляйен заявила, что поддерживает увеличение украинского экспорта через Черное море

Дональд Туск и Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает польских фермеров, а также необходимость разгрузки границы Польши. Об этом она сообщила на брифинге в Варшаве.

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По ее словам, Евросоюз "впечатляют" усилия Польши по восстановлению верховенства закона.

Она отметила, что на следующей неделе Еврокомиссия предоставит решения о выделении Польше до 137 млн евро из фондов ЕС.

"Европа поддерживает польских фермеров. Мы также поддерживаем увеличение украинского экспорта через Черное море в мир, чтобы разгрузить сухопутную границу Польши", — заявила чиновник.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда выступит с посланием к президенту Владимиру Зеленскому на вторую годовщину начала большой войны РФ против Украины 24 февраля.

21 февраля Зеленский поручил правительству до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия украинский лидер пригласил представителя Европейской комиссии.

Польский премьер отклонил предложение президента встретиться на границе. В то же время он анонсировал, что 28 марта в Варшаве состоится встреча польских и украинских чиновников, на которой будет обсуждаться вопрос решения проблемы блокирования границы.

В этот же день премьер-министр Польши заявил, что в ближайшие часы пункты пропуска на границе с Украиной, соответствующие участки дорог и железнодорожных путей будут внесены в список объектов критической инфраструктуры. Это делается для того, чтобы помощь Украине поступала без задержек.

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