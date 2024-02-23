Глава Єврокомісії: Підтримуємо польських фермерів. Потрібно розвантажити кордон з Україною
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує польських фермерів, а також необхідність розвантаження кордону Польщі. Про це вона повідомила на брифінгу у Варшаві.
За її словами, Євросоюз "вражають" зусилля Польщі щодо відновлення верховенства закону.
Вона зазначила, що наступного тижня Єврокомісія надасть рішення щодо виділення Польщі до 137 млн євро з фондів ЄС.
"Європа підтримує польських фермерів. Ми також підтримуємо збільшення українського експорту через Чорне море у світ, щоби розвантажити сухопутний кордон Польщі", — заявила чиновниця.
Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда виступить із посланням до президента Володимира Зеленського на другу річницю початку великої війни РФ проти України 24 лютого.
- 21 лютого Зеленський доручив уряду до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі український лідер запросив представника Європейської комісії.
- Польський прем'єр відхилив пропозицію президента зустрітись на кордоні. Водночас він анонсував, що 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч польських та українських чиновників, на якій обговорюватиметься питання розв'язання проблеми блокування кордону.
- Цього ж дня прем'єр-міністр Польщі заявив, що найближчим часом пункти пропуску на кордоні з Україною, відповідні ділянки доріг та залізничних колій будуть внесені до списку об'єктів критичної інфраструктури. Це робиться для того, щоб допомога Україні надходила без затримок.
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