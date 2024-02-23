Глава Єврокомісії: Підтримуємо польських фермерів. Потрібно розвантажити кордон з Україною

Фон дер Ляєн заявила, що підтримує збільшення українського експорту через Чорне море

Дональд Туск та Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA/Leszek Szymanski)

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що підтримує польських фермерів, а також необхідність розвантаження кордону Польщі. Про це вона повідомила на брифінгу у Варшаві.

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За її словами, Євросоюз "вражають" зусилля Польщі щодо відновлення верховенства закону.

Вона зазначила, що наступного тижня Єврокомісія надасть рішення щодо виділення Польщі до 137 млн євро з фондів ЄС.

"Європа підтримує польських фермерів. Ми також підтримуємо збільшення українського експорту через Чорне море у світ, щоби розвантажити сухопутний кордон Польщі", — заявила чиновниця.

Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда виступить із посланням до президента Володимира Зеленського на другу річницю початку великої війни РФ проти України 24 лютого.

21 лютого Зеленський доручив уряду до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі український лідер запросив представника Європейської комісії.

Польський прем'єр відхилив пропозицію президента зустрітись на кордоні. Водночас він анонсував, що 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч польських та українських чиновників, на якій обговорюватиметься питання розв'язання проблеми блокування кордону.

Цього ж дня прем'єр-міністр Польщі заявив, що найближчим часом пункти пропуску на кордоні з Україною, відповідні ділянки доріг та залізничних колій будуть внесені до списку об'єктів критичної інфраструктури. Це робиться для того, щоб допомога Україні надходила без затримок.

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