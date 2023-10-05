Глава Евросовета о проблемах с помощью США Украине: Байден меня успокоил, есть лидерство

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что президент США Джо Байден "успокоил" его насчет военной помощи Украине. Об этом он сообщил перед саммитом Европейского политического сообщества в Испании, передает The Guardian.

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По его словам, встреча в Испании станет поводом "приблизить европейский континент к общим целям".

Он отметил, что Байден "успокоил" его в вопросе дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

"Мы чувствуем его личное лидерство, его личную приверженность обеспечению того, чтобы США поддерживали Украину в долгосрочной перспективе и помогали Украине в долгосрочной перспективе", — сказал Мишель.

Европейский лидер подчеркнул тесное сотрудничество с США и Украиной.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет заменить США в предоставлении Украине финансовой и военной помощи, несмотря на то, что блок работает над ее усилением.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.

Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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